Rigenerazione urbana: al via tre progetti

L’amministrazione comunale di Oriana Ghidotti a Brembio annuncia tre progetti di rigenerazione urbana che saranno presentati alla popolazione in una assemblea pubblica. Sono già stati approvati in Giunta e modificheranno l’aspetto del paese. "Sono stati iniziati dall’amministrazione precedente e ridimensionati durante il commissariamento, a causa di una discrepanza tra il costo dei progetti originali e i fondi a disposizione. Ereditando queste opere e avendo tempi molto stretti, ci siamo attivati per effettuare alcune modifiche migliorative, in un’ottica di contenimento dei costi di manutenzione" spiegano dal Comune. I tre progetti prevedono la realizzazione di una nuova sala consiliare in un’area di palazzo Andreani, la sistemazione delle parti della piazza danneggiate dal trascorrere del tempo e la messa in sicurezza della volta della roggia interrata nelll’area tra via Gramsci e piazza Matteotti, e la creazione di un parco in via Ada Negri, ridimensionato rispetto all’idea iniziale "che non rispecchiava nè le esigenze del paese, nè quelle ecologicoambientali, e soprattutto rischiava, a lungo termine, di essere una fonte di assorbimento di risorse a causa degli alti costi di manutenzione". P.A.