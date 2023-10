Rifiuti selvaggi lasciati davanti alle case popolari. Il malcostume continua

La scena è ormai ricorrente ed anche ieri la maxi catasta di rifiuti di ogni tipo è comparsa di nuovo sul marciapiede in viale Cairo all’ingresso dei condomini di case popolari. Uno sfregio alle normali regole di differenziazione del pattume. Il gesto di scaricare i rifiuti a casaccio resta inoltre sostanzialmente impunito e la circostanza dunque non fa altro che alimentare questo malcostume. Ieri erano stati stoccati sacchi contenenti ogni tipologia di scarti accatastati, per giunta, nel giorno sbagliato per il ritiro dell’indifferenziata. La multiservizi Asm ha fatto sapere che ha effettuato l’opera di ripulitura tra le giornate di ieri e oggi. Soluzioni per far cessare questo spettacolo indecoroso al momento non ce ne sono. L’area interna è videosorvegliata ma le immagini servono per la sicurezza non per punire gli ecofurbi che comunque è quasi impossibile beccare mentre trasferiscono il pattume all’esterno. "La maleducazione e l’insofferenza al rispetto delle regole sta prendendo una strada senza ritorno" sottolinea con amarezza il presidente dell’ex municipalizzata, Andrea Negri. M.B.