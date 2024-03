Richiedenti asilo da accogliere. La Prefettura cerca strutture. Servono novantacinque posti

Poco meno di un centinaio di posti letto cercasi per l’accoglienza di cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale. L’avviso pubblico è stato reso noto in questi giorni dalla Prefettura di Lodi che ha messo nero su bianco le condizioni rivolte ai possibili gestori di centri di accoglienza che si renderanno disponibili. Gli operatori economici potranno presentare la propria manifestazione d’interesse in modo da poter partecipare alla procedura negoziata: la domanda dovrà pervenire entro mercoledì 20 marzo prossimo alle 12 in modo che tutto sia pronto per l’accoglienza dei cittadini stranieri presumibilmente dalla fine di aprile prossimo. Il periodo di permanenza è stato fissato in sei mesi con la possibilità però di rinnovare il soggiorno.

In totale dunque si richiedono 95 posti, 50 distribuiti in unità abitative singole (nei cosidetti “Cas 1“) mentre 45 distribuiti in centri collettivi (i “Cas 2“). Nel primo caso, ai gestori, vengono indicati come prezzo base d’asta 25,60 euro al giorno per ogni persona ospitata (Iva esclusa) e 150 euro per singolo kit di primo ingresso a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica di 5 euro, un pocket money giornaliero di 2,50 euro effettivamente erogati ed il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata. I gestori dei centri collettivi possono fare offerte con base d’asta di 30,03 euro al giorno per ogni straniero accolto (Iva esclusa), di 150 euro per singolo kit di primo ingresso, a cui si aggiungono anche in questo caso i costi della scheda telefonica di 5 euro, del pocket money giornaliero di 2,50 euro effettivamente erogati ed il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata.

Il nuovo bando ha come “ratio” la consapevolezza che i posti di accoglienza nel territorio della provincia sono in progressiva saturazione mentre, statisticamente, tra la primavera e l’estate, si registrano inevitabilmente nuovi ingressi che sfruttano soprattutto le rotte migratorie del Mediterraneo. Passate le prime fasi procedurali, gli operatori disponibili, imprese, cooperative, associazioni ed organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale e soggetti senza scopo di lucro, saranno vagliati tenendo presente requisiti ben precisi come la capacità economico-finanziaria e quella tecnica professionale. Ad oggi sono presenti nel Lodigiano diversi Centri di Accoglienza Straordinari (Cas). Secondo i dati dell’anno scorso, erano 28 i centri di ospitalità straordinaria sparsi sul territorio con 375 profughi ospitati. M.B.