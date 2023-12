Ricco cartellone natalizio. A Lodi è “Magia delle feste“

Le novità non mancano per il Natale di quest’anno a Lodi. Numerosissime le iniziative in città, tra eventi classici del periodo delle feste e nuove idee. A cominciare dal 7 dicembre in cui in piazza della Vittoria alle 17.30 con canti a cura delle scuole secondarie Il Ponte e don Milani ci sarà l’accensione dell’albero che, per la prima volta da decenni, sarà collocato al centro della piazza. Oltre a questo spostamento dell’abete ci sono altri cambiamenti: un maggior numero di luminarie in città, che verranno accese tutte insieme all’albero; sempre in piazza della Vittoria verrà poi installata una tendostruttura in cui poter fare eventi e una giostra trenino carosello per i più piccoli, oltre alle consuete bancarelle di Santa Lucia fino al 12 dicembre.

Francesco Milanesi, assessore comunale agli Eventi ha ufficializzato ieri il cartellone dal 7 dicembre al primo gennaio, dal nome “Magia delle feste“: "Il programma è molto ricco e vario perché raccoglie un numero molto eterogeneo di partecipanti. Momenti come questi sono utili per fare rete e collaborare, perché è grazie al lavoro di queste numerose realtà che la città può tornare ad essere viva e vissuta". Ci saranno numerosi momenti musicali come il 24 dicembre con gli zampognari alle 10 per le vie della città e alle 20.30 il concerto di Natale al Tempio dell’Incoronata con l’ensamble barocco “Il Demetrio“; il concerto di Capodanno il primo gennaio dalle 17 nella sede della Provincia; il 20 dicembre il Santa Claus Bus, una casa itinerante di Babbo Natale promossa da Farmacie Comunali Lodi; ma anche mostre, gare di panettone, conferenze, letture, laboratori per bambini, per quello che il sindaco Andrea Furegato ha definito "un periodo delle feste vissuto, in cui si regali a tutti i cittadini un bel Natale". "L’amministrazione comunale aiuta - ha poi aggiunto –, ma è bello vedere come la città vuole investire in queste cose, non posso che ringraziare tutti i numerosi partecipanti e gli sponsor". Il 31 dicembre proposto un concerto a pagamento al teatro Alle Vigne con Michele Tomatis & the live band.