"Riapertura Teatro Sociale di Voghera: Polemiche su Modalità Inaugurazione"

Domenica, dopo quasi 40 anni, verrà riaperto al pubblico il Teatro sociale di Voghera. Lo ha annunciato la sindaca Paola Garlaschelli sui social. Ed è polemica, in città, per le modalità di inaugurazione: ieri non era ancora stato diffuso il titolo dello spettacolo, così come i prezzi dei biglietti. La sindaca ha spiegato che il ricavato sarà devoluto alla Croce rossa per l’acquisto di un’ambulanza e ha spiegato che il non rivelare quale spettacolo andrà in scena "è una scelta ben precisa e ragionata con cui abbiamo voluto immaginare questo regalo alla città. Come di un regalo non si conosce il contenuto fino a quando non lo si apre, ecco che provvederemo a comunicare il soggetto della rappresentazione solo poche ore prima dell’inizio, consapevoli ovviamente che l’affluenza di domenica non è strettamente legata al soggetto in scena, bensì alla storicità di un momento unico che Voghera attende da tanti anni: solo per sedersi sulle poltroncine di velluto e per tornare a respirare l’atmosfera del nostro Teatro varrà la pena di esserci". Contraria l’opposizione. Ilaria Balduzzi del PD ha affermato: "Non si capisce perché un cittadino dovrebbe acquistare un biglietto senza sapere per quale spettacolo e a quale prezzo". Domenica alle 16 l’ingresso sarà riservato alle autorità, alle 20,30 al pubblico: "Doveva essere un grande evento per la città, invece se ne fa uno per le autorità e uno per il pubblico", ha commentato Nicola Affronti dell’UDC, che ha aggiunto come in Consiglio comunale "non si sia parlato dell’inaugurazione".

Nicoletta Pisanu