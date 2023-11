Riapertura del Tribunale: "Pronti in 3-4 mesi"

Se arrivasse il via libera per la riapertura del Tribunale di Vigevano, la struttura sarebbe operativa entro tre-quattro mesi. Lo conferma la relazione messa a punto dai tecnici del Comune e che a breve verrà inviata al ministero della Giustizia. L’ex-Tribunale, che dal 1980 è entrato nel patrimonio del Comune, era stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione pochi anni prima della decisione di chiuderlo, era il 2014, nell’ambito di una riorganizzazione della giustizia italiana che aveva cancellato la sede di Vigevano, la più grande tra quelle soppresse e al contempo tra le più efficienti. Da allora è partita la battaglia per assicurare alla città quel presidio di legalità fondamentale. Diverso sarà il discorso per gli uffici della Procura, che non potranno più trovare posto davanti al Tribunale, in piazza Lavezzari, ma potrebbero essere collocati a palazzo Roncalli, nelle immediate vicinanze. U.Z.