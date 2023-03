Riaperto il posto di polizia nell’ospedale

Dopo i vandalismi in Pronto soccorso e i 50mila euro di danni provocati da un paziente, è stato riaperto, da ieri, il posto di polizia dell’ospedale Maggiore di Lodi. Si trova nel locale a lato dell’ingresso del punto di prima emergenza, dove arrivano pedoni e ambulanze. E sarà presidiato da un agente tutti i giorni, dalle 8 alle 20, per aumentare la sicurezza. Sarà anche un modo per raccogliere subito deposizioni utili alle indagini delle forze dell’ordine da parte delle vittime in cerca di aiuto sanitario. Il nuovo servizio avrebbe dovuto essere inaugurato ieri dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (la cui visita in città è stata poi annullata per sopraggiunti impegni parlamentari), ma il taglio del nastro è stato rimandato. "Ringrazio il ministro Piantedosi per aver accolto la mia richiesta – ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana –. Ci impegneremo affinché sia solo il primo di una lunga lista di nuovi presidi ospedalieri. Garantire la sicurezza dei cittadini e del personale sanitario è una priorità assoluta".

P.A.