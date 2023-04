Rapportarsi con i figli Lezioni per i genitori Al via un progetto per la fascia zero-tre anni

“Nakaté“, presentato al teatro comunale di Caselle Landi e che gode del finanziamento di “Impresa Sociale con i bambini”, è il progetto lodigiano che, garantendo attenzione al periodo prenatale e perinatale, vuole individuare precocemente fattori di vulnerabilità. L’ente capofila è la coop sociale di Casalpusterlengo “Emmanuele”. La proposta è per le famiglie. Intercettando precocemente rischi di maltrattamento e individuando fattori di protezione. Sono 3 i percorsi attivi al consultorio di Casalpusterlengo e nello spazio 0-3 anni di Caselle Landi: “Con cura“, corso di accompagnamento alla nascita, con home visiting per 9 mesi; “Da due al mondo“ del gruppo di Auto mutuo, uno spazio, sempre al consultorio, lasciato ai genitori e ai bambini per incontrarsi e condividere esperienze; “Un mondo che educa“ e include uno spazio gioco per piccoli fino a tre anni, nonni e genitori, un co-work alla “Emmanuele“, con postazioni di lavoro da remoto per genitori, quindi aiutati, nella cura dei figli, da operatori. P.A.