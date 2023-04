Rapine in centro ai danni di coetanei, arrestati sei minorenni

Per mesi hanno tenuto sotto scacco alcune zone calde del centro storico pavese, in particolare corso Strada Nuova, piazza del Lino e la cupola Arnaboldi, l’autostazione di via Trieste e il vicino Centro commerciale Minerva. Non una vera e propria baby gang, almeno non nel senso di una organizzazione criminale strutturata, come ne esistono in altri territori ma non ne risultano a Pavia. Ma comunque un gruppetto di minorenni, stranieri di seconda generazione, nati qui da famiglie originarie del Marocco, dell’Egitto e dell’Albania, che in ‘branco’ si sarebbero resi responsabili di una lunga serie di episodi che dal bullismo sfociati in veri e propri reati, in particolare rapine, ai danni di coetanei. Sempre con bottini di pochi euro, le paghette che i malcapitati sono stati costretti a consegnare con aggressioni e minacce.

Ieri mattina, in un’operazione congiunta con impegnati i carabinieri della Compagnia di Pavia e i poliziotti della squadra Mobile della Questura pavese, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura minorile di Milano nei confronti di 6 presunti responsabili, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, di 5 rapine messe a segno tra gennaio e marzo. Alcuni erano nel frattempo stati già arrestati in flagranza per analoghi episodi, anche successivi alle 5 rapine contestate nell’ordinanza. Ma se gli arresti in flagranza, o i precedenti deferimenti in stato di libertà, avevano colpito solo i pochi che erano stati sorpresi o intercettati nell’immediatezza dei singoli fatti, ora le contestazioni che hanno portato alle misure cautelari sono il frutto delle indagini, congiunte di carabinieri e polizia, sia ascoltando testimoni sia visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza, che hanno ricostruito le 5 rapine individuando tutti i presunti responsabili. I provvedimenti cautelari emessi per i 6 minorenni sono di collocazione in comunità o di permanenza domiciliare.

Stefano Zanette