Lodi, 30 ottobre 2018 - Il treno da Milano fermava a Lodi e a quell'ora, tra la mezzanotte e l'una, non c'erano altri mezzi per raggiungere Casalpusterlengo. Così K.A.N.A., egiziano di 19 anni, ha deciso di prendere un taxi, pagando la corsa in anticipo ma poi rapinando il tassista una volta giunto a destinazione. Una rapina 'premeditata' perché il giovane, una volta concordato il prezzo, prima di salire sull'auto è tornato in stazione per recuperare da un cestino di rifiuti un coccio di vetro di cui si è servito poi per minacciare l'autista e rapinarlo di 335 euro e del cellulare. Quest'ultimo, terrorizzato dall'accaduto, non ha neppure sporto denuncia. Sono stati i suoi colleghi, il 19 ottobre, a chiedere di poter visionare le telecamere della stazione alla Polfer e quindi a portare la Questura a conoscenza del fatto. Sentita la vittima, sono scattate così le indagini da parte della Squadra Mobile di Lodi.

Il giovane nordafricano, alto circa 1 metro e 85 cm, fisico atletico, capelli tinti di colore biondo, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza presenti in stazione. Giunto in Italia come minore non accompagnato, aveva vissuto in alcune comunità sul territorio nazionale ma da quando era divenuto maggiorenne risultava senza fissa dimora pur avendo accumulato precedenti penali per spaccio di stupefacenti, resistenza e lesione a pubblico ufficiale e per occupazione abusiva di terreni ed edifici. Anche a Casale, dove era tornato a vivere per la presenza in zona di alcuni parenti, l'egiziano è stato rintracciato, il 23 ottobre, in seguito ad un appostamento, in uno stabile abbandonato in cui viveva e dove è stato ritrovato il giubbotto che indossava al momento della rapina. Il 19enne, una volta sottoposto a fermo, ha ammesso le proprie responsabilità e consentito di recuperare i cellulare. Ora si trova rinchiuso nel carcere di via Cagnola a Lodi.