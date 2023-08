Lodi, spinte e minacce con un coltellino: 14enne rapina 13enne. Incastrata dalle telecamere

Lodi, 11 agosto 2023 - Punta un coltello contro una coetanea e le strappa la collana, quattordicenne denunciata in stato di libertà per rapina.

Svolta nelle indagini della Questura di Lodi dopo che la polizia, il 26 luglio 2023, ha raccolto la denuncia di una 13enne che, insieme ai propri genitori, ha chiesto aiuto. La vittima, secondo la ricostruzione degli inquirenti, passeggiava con una amica, a propria volta minorenne, lungo viale delle Rimembranze a Lodi, quando è stata raggiunta da una ragazzina e ha subito una violenta rapina per strada. Un fenomeno che a Lodi non è nuovo e si è già verificato nel recente passato. Fino a far scattare denunce per altri giovanissimi.

Sia la 13enne, che la 14enne, oggi accusata di aver commesso il reato, risiedono in provincia di Lodi, ma non si conoscerebbero e nemmeno l’amica della vittima avrebbe mai visto la terza ragazza. E adesso la 14enne, denunciata in stato di libertà, alla Procura per i Minorenni di Milano, dovrà difendersi dall’accusa di aver rapinato la coetanea, davanti al giudice.

Lo spintonamento contro un muro, dopo aver preso a parolacce le due amiche senza apparente motivo, la minaccia con un coltellino, sotto gli occhi dei passanti e lo strappo della collana, hanno però molto spaventato la ragazzina 13enne. Per fortuna i presenti sono subito accorsi in suo aiuto. Intanto, l’autrice del colpo si è presto dileguata, senza lasciare traccia.

La polizia e in particolare la squadra mobile, è arrivata a lei grazie ai filmati della videosorveglianza cittadina, compresi quella della stazione ferroviaria di Lodi, da dove si ipotizzava l’arrivo o la fuga della adolescente. La ragazza si sarebbe spostata in bicicletta con un ragazzo, a propria volta identificato, che però non avrebbe avuto nulla a che fare con la razzia. La minore indagata è stata rintracciata il giorno seguente il colpo denunciato, presso l'abitazione della madre e nella circostanza gli inquirenti hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato nel corso della rapina. Le ipotesi di reato a carico della giovane sono quindi di rapina e porto abusivo di arma da punta e da taglio.