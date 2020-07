Tavazzano (Lodi), 25 luglio 2020 - Terza rapina in farmacia in cinque giorni, ma questa volta il colpo sfuma. Martedì un bandito solitario aveva rapinato la farmacia a Mulazzano, mercoledì un ladro è stato messo in fuga dalla farmacia di Castiraga Vidardo e oggi 25 luglio è stata la volta della farmacia di Tavazzano. Un uomo che, ancora una volta, aveva il volto coperto da una mascherina protettiva per il Covid, che confonde quindi le idee alle vittime, ha fatto irruzione cercando soldi alle tre dottoresse presenti. L’intruso, per spaventare i presenti, ha mostrato nella cintura una presunta arma che però non ha estratto. Una farmacista ha quindi urlato ed è riuscita a farlo desistere. A quel punto l’interessato è scappato a gambe levate e senza bottino. I carabinieri stanno indagando su tutti questi episodi cercando di capire se ci sia o meno una correlazione.

