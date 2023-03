"Rapina e violenza" Evade dai domiciliari

È ai domiciliari con l’accusa di rapina e violenza sessuale ma va a fare un giro da Milano a Lodi: denunciato per evasione. Il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, durante un Tavolo tecnico con le forze dell’ordine, ha richiesto controlli più assidui al terminal dei bus, punto della città molto frequentato da tanta gente. Gli agenti della polizia di Stato hanno quindi identificato alcuni ragazzi che sostavano nelle vicinanze del terminal. Per un giovane, residente a Milano e in trasferta a Lodi senza un giustificato motivo, sono quindi iniziati i guai. È infatti emersa la sua evasione dagli arresti domiciliari. La misura era stata presa dopo l’accusa di aver commesso una rapina a Milano ai danni di una ragazza, oltre a insistenti approcci intimi per strada, configurati come violenza sessuale.

Il giovane italiano avrebbe commesso tali azioni quando era ancora minorenne. Pizzicato nel Lodigiano, è stato così denunciato per evasione e riaccompagnato ai domiciliari nella casa di famiglia, come stabilito dall’autorità giudiziaria.

P.A.