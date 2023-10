Raid nel bar dell’ospedale. Via i soldi

Raid al bar dell’ospedale di Codogno, via con i soldi. Colpo dei soliti ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, ai danni del locale che si trova nel seminterrato del presidio di viale Marconi: è stato il personale di servizio, arrivato ieri mattina per l’apertura attorno alle sei, ad accorgersi del blitz subìto, chiamando immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto, infatti, poco dopo, sono intervenuti i carabinieri i quali hanno effettuato il sopralluogo per cercare di capire la dinanica del furto e verificare se i ladri avessero o meno lasciato qualche traccia utile alle indagini. Sembra però che la porta d’ingresso che si affaccia sulla rampa di scale esterne non sia stata violata e gli inquirenti stanno cercando di capire come possa essere avvenuto il colpo.

I malviventi, secondo quanto appreso, una volta all’interno del bar hanno puntato dritti dietro al bancone ed hanno arraffato circa trecento euro lasciati probabilmente la sera precedente come fondo cassa. Non è la prima volta che il punto di ristoro del nosocomio finisce nel mirino dei malviventi: avvenne, per esempio, in piena pandemia quando, anche in quel caso, sparirono i soldi della cassa, ma i ladri non si fecero scrupoli nemmeno di violare, nel 2021, la piccola chiesa, trafugando i pochi soldi contenuti nelle bussole delle offerte. Torna dunque alla ribalta il problema della sicurezza dell’area ospedaliera, più volte sollevato anche dal sindacalista Gianfranco Bignamini che ha invocato la presenza di un presidio di polizia. Di notte, inoltre, sempre secondo il sindacalista, almeno in passato, si aggirerebbero senzatetto nei sotterranei in cerca di un posto caldo dove dormire.

Mario Borra