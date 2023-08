Raffica di risse nel Lodigiano Dalla contesa alle mani: due finiscono all’ospedale

Lodigiano violento. Ferragosto decisamente “caldo“ e non solo per la canicola: martedì sera si è infatti scatenata una violenta baruffa a Lodi in Corso Adda con due contendenti che sono venuti alle mani e con altre persone che si sono aggiunte in quella che avrebbe potuto essere una maxi rissa davanti agli occhi attoniti di diverse persone di passaggio, alcune delle quali hanno visto bene di chiamare il 112 e di far scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri e Polizia di stato per cercare di far riportare la calma e capire cosa fosse successo: sul luogo della contesa è arrivata pure l’ambulanza del 118 che, alla fine, ha trasferito in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi due persone rimaste coinvolte, un 31enne ed un 30enne.

Il compito delle forze dell’ordine è stato quello di capire l’origine della scintilla che ha fatto scattare la rissa in “città bassa“ e, nonostante ieri è stato ribadito che non vi erano novità di sorta sull’accaduto, non è escluso che non possano scattare alcune denunce nelle prossime ore. Ma, negli ultimi giorni, gli interventi del 118 per aggressioni e liti si sono moltiplicati.

Poco prima della rissa in Corso Adda, attorno alle 18.30, in via Garati, sempre a Lodi, la Questura era dovuta intervenire per una lite che aveva coinvolto una 73enne, curata sul posto dai sanitari dell’ambulanza, ma non trasferita alla fine in ospedale. Sempre a Ferragosto, alle 13.30 a Brembio, in via de Gasperi una donna di 57enne è stata soccorsa dalla Croce Casalese anche se i carabinieri non sono intervenuti. Ieri altri due episodi: uno a Pieve Fissiraga, a mezzanotte e mezza con una donna di 43 anni soccorsa (ma non trasportata all’ospedale) in via Carlo Leoni in strada in seguito ad una lite.

Invece, sempre in città bassa a Lodi, ieri mattina poco prima delle 11, 118 e Questura sono intervenuti per un’aggressione con un 32enne rimasto coinvolto e trasferito in pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo in codice verde. Il fatto è avvenuto in via Lodino. Solo alcuni giorni prima a Codogno all’interno della “baraccopoli“ dell’ex fabbrica dismessa di via Mochi, come avevamo già riportato, due clochard erano venuti alle mani ed un 63enne era finito in ospedale.

Mario Borra