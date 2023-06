Raffica di eventi estivi Il clou il primo di luglio

Sarà la notte bianca del 1 luglio prossimo l’appuntamento clou dell’estate a Codogno e i tre big che saliranno sul palco di piazza Cairoli per riproporre i loro brani più famosi saranno Cristina d’Avena, Ivana Spagna e Johnson Righeira. Ma saranno tanti altri gli appuntamenti da giugno a settembre. L’11 giugno si terrà il primo torneo internazionale di scacchi per ragazzi sotto il mercato coperto di piazza Cairoli mentre il 18 giugno via libera alla seconda edizione di “Ristorica“ di motociclismo anticipata il giorno prima dalla giornata in Amicizia in piazza XX Settembre. "Sotto le stelle-La notte dei miracoli" è invece l’evento che si svolgerà il 24 giugno nel Parco Zinghetto con lo scopo di sensibilizzare e diffondere la conoscenza dell’astronomia. Via libera alla due giorni, il 24 e 25 giugno, dei campionati italiani di ciclismo paralimpico mentre il 5 agosto spettacolo Sanremo Story alla presenza di Elisabetta Viviani, cantante ed attrice, famosa per aver cantato la sigla del cartone animato Heidi. Il 15 agosto si terrà l’ormai tradizionale ballo liscio in piazza per chi rimane in città, il 26 “La notte dei sosia“ e il 31 agosto il September Festival in piazza Ganelli. M.B.