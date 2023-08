Quattro ettari a fuoco Voleva bruciare sterpaglie Rischia di perdere la vita

di Mario Borra

Nell’estate dei roghi, che hanno colpito anche il Lodigiano in diverse occasioni, c’è da registrare anche un ferito che, ieri mattina, è stato soccorso in mezzo agli arbusti che bruciavano sulle colline di San Colombano al Lambro, all’altezza della strada vicinale dei Chiavaroli. L’uomo, un 41enne, è stato salvato in extremis e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi in codice giallo dopo essere stato trovato in uno stato di torpore tra la radura in fiamme. Sicuramente ha rischiato grosso: se fossero trascorsi altri minuti senza soccorsi, le conseguenze per lui avrebbero potuto essere letali. L’episodio è avvenuto ieri mattina attorno alle 11.30 con il servizio del 118, automedica e Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano, intervenuti in emergenza.

L’uomo, da quanto appreso, non era rimasto ustionato, ma intossicato dal fumo che lo aveva rapidamente circondato. Saranno i carabinieri ad avviare le indagini anche se, da una prima ricostruzione, sembra che il 41enne avesse voluto bruciare alcune sterpaglie in un campo di sua proprietà, ma che alla fine non è riuscito a controllare il fronte del rogo il quale si è paurosamente allargato. I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti e l’incendio è stato subito controllato dai pompieri in modo che non si propagasse più di quanto non fosse già avvenuto: alla fine sono andati completamente in fumo ben quattro ettari di terreno con il fumo che si alzava in cielo ed era ben visibile anche da lontano. Incendi di sterpaglie, dolose o meno, stanno interessando, così come in altri territori, anche la provincia di Lodi: a Casalpusterlengo, la sera precedente, attorno alle 20.30, lungo la provinciale 22 era scattato l’allarme per fuoco e fumo in un campo mentre sempre il 17 agosto, ma in mattinata, roghi si erano generati in via Manzoni, vicino alla chiesa di Caravaggio a Codogno e sempre a Casalpusterlengo, ancora una volta lungo la sp 22. Anche il 16 agosto c’era stato un episodio simile a Sant’Angelo Lodigiano in via Cortese, nel primo pomeriggio.