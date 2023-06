Quattro diciottenni denunciati per raid vandalico e furto a scuola a BremBIO

Scuola chiusa per l’incursione di ladri-vandali, identificati e denunciati i quattro presunti autori del blitz. Si tratta di diciottenni e diciannovenni residenti nel Lodigiano, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. Sono stati denunciati con l’accusa di aver devastato il 25 marzo l’istituto comprensivo di piazza Europa, rubando anche materiale informatico.

L’identificazione è avvenuta grazie alla segnalazione di una delle famiglie, che ha permesso di risalire a tutto il gruppo partendo dall’identità del figlio. I genitori del giovane presunto vandalo, e pure ladro, hanno infatti trovato parte della refurtiva in cantina, la cui provenienza il figlio non ha saputo spiegare. E così hanno chiamato il 113.

Il raid era stato tentato una volta la notte precedente, ma non era riuscito. Al secondo tentativo i ragazzi non solo sono entrati ma hanno bruciato del materiale, sfondato una parete in cartongesso, distrutto le macchinette del caffè e provocato danni che hanno costretto a lasciare a casa 220 alunni di primaria e medie per le condizioni in cui è stato ridotto l’istituto. Hanno inoltre fatto sparire dieci tablet, sette pc e due router. Però la famiglia di uno dei quattro ha trovato parte della refurtiva in cantina e ha chiamato la polizia di Stato. Da qui le denunce della Squadra Mobile di Lodi nei confronti dei quattro ragazzi, alcuni che si dicono pentiti, altri che negano ogni responsabilità.

Per un caso risolto, un altro su cui indagare: nella notte tra lunedì e martedì razziati 24 pc dalla scuola Griffini di Casalpusterlengo per decine di migliaia di euro. I ladri hanno scelto gli apparecchi nuovi lasciando notebook e computer usati.

