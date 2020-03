Mulazzano, 8 marzo 2020 - È morta la 15enne G.R. di Massalengo coinvolta questa mattina alle 4 in un incidente stradale alla frazione Quartiano di Mulazzano. La giovane era a bordo di una Daewoo Matiz finita fuori strada insieme a due 21 enni che, come lei, hanno riportato un trauma cranico. I due ragazzi erano però usciti autonomamente dall'auto mentre la ragazza era stata estratta dagli operatori del 118 col supporto dei Vigili del Fuoco. Portata in ospedale è poi deceduta in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. La giovane che aveva frequentato l'istituto Einaudi e ora frequentava le Canossiane, aveva una sorella, più grande. La famiglia è molto nota a Massalengo.

"In queste ore difficili, cariche di tensione, di domande e di dubbi, la nostra piccola ed amata comunità è stata ulteriormente sconvolta da un tragico evento - ha scritto il sindaco Severino Serafini in una nota - L’amministrazione tutta è vicina alla famiglia e agli amici e pronta a rispondere alle contingenti esigenze. Siamo sicuri che lo spirito di comunità che ci contraddistingue ci aiuterà a superare questo momento drammatico e a portare speranza nei cuori e nelle case di tutti".