Qualità degli ospedali. Il Maggiore migliora

L’Ospedale di Lodi avanza ancora nella classifica del World’s Best Hospitals 2025, curata dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con un elaboratore leader internazionale di dati e che ha esaminato i 2400 migliori ospedali al mondo, distribuiti in 30 Paesi. La rilevazione ha incoronato il Niguarda di Milano il miglior ospedale italiano e al 37° posto nel panorama mondiale. Tra le 140 strutture ospedaliere d’eccellenza (pubbliche e private) il Maggiore di Lodi è posizionato al 74° posto, con un punteggio del 69,57%, e guadagna 8 posizioni rispetto al 2024. Tra i parametri presi in considerazione ci sono il livello e la qualità della cura e dei trattamenti, la sicurezza del paziente. "Il risultato è estremamente lusinghiero ed è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità ospedaliera – commenta Guido Grignaffini, direttore generale dell’Asst di Lodi –. È un riconoscimento dell’impegno dei nostri professionisti e ci spinge a migliorare ulteriormente".