Punto prelievi in paese: "A breve l’apertura"

Per chi è in difficoltà a raggiungere Codogno o Piacenza, il punto prelievi del Comune di San Rocco al Porto sarà presto realtà. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Delfini, precisando però che non potrà gestire grandi numeri. "Avevamo pensato di riaprirlo quando ha chiuso il centro diagnostico nel centro commerciale Belpò – ricorda –. Entro la fine della settimana l’ Ats, Agenzia di tutela della salute, ci farà sapere quando riusciremo a farlo entrare in funzione".