"Puntiamo sulla videosorveglianza". Nuove telecamere, soldi dal ministero

La città ha 34 nuovi occhi elettronici. Rientrano nel piano sicurezza attuato dal Comune e seguito dal consigliere comunale Sergio Groppaldi, assessore al Patrimonio nel precedente mandato il quale spiega: "Abbiamo ricevuto risorse dal Ministero, unici nel Lodigiano, insieme a Lodi, nonostante le molte richieste e sono il risultato di uno studio impegnativo condotto dall’amministrazione e dal nostro personale comunale, verso cui il ringraziamento è doveroso. È la testimonianza del grande lavoro e della grande attenzione che abbiamo dedicato al tema della sicurezza". Ammonta a 58.560 euro il contributo ottenuto dal Comune di Zelo Buon Persico dal Ministero dell’Interno per il rinnovo completo del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Il Comune ha preso il resto dei soldi dal bilancio, progettando nuovi impianti, già installati, per 97.600 euro.

Ci sono quindi 34 nuovi dispositivi, tutti attivi e distribuiti in aree chiave del paese. Le nuove telecamere, oltre a sostituire quelle obsolete o malfunzionanti, hanno ampliato l’impianto, raggiungendo punti nevralgici del territorio, come l’asilo nido e il mercato, e rafforzando la capacità delle forze dell’ordine di monitorare il territorio. Le immagini raccolte dalle telecamere sono accessibili in tempo reale dai monitor installati presso il comando della Polizia Locale a Montanaso, consentendo una pronta risposta alle situazioni di emergenza e offrendo un valido contributo alla dissuasione di comportamenti illeciti. Soddisfatto anche il sindaco Angelo Madonini: "Ammodernare il sistema di videosorveglianza del nostro territorio ha comportato uno sforzo, anche economico, importante da parte del Comune, ben integrato con una serie di altre iniziative messe in atto negli ultimi anni per rafforzare l’Unione Nord Lodigiano e mettere i nostri agenti nelle condizioni di operare al meglio". Paola Arensi