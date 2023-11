Provoca l’incidente riconosciuto colpevole. Danni per 8.000 euro

Sabato notte un’autovettura ha causato ingenti danni alla rotatoria Chromavis lungo la Serenissima, strutture di proprietà comunale. Secondo i rilievi effettuati sul posto e le prime stime, il danno ammonta a circa 8.000 euro. Dopo il sinistro il conducente non si è fermato. Spiega il comandante Cattaneo Marco, ricostruedo quando accaduto grazie alla testimonianze video raccolte grazie alla presenza del sistema di videosorveglianza: "Partendo dall’acquisizione delle immagini delle telecamere della zona è stato individuato il momento dell’impatto, il tipo di veicolo, il suo colore e il percorso che ha fatto nel transitare da Offanengo. Gli agenti hanno monitorato targhe e veicoli dei vari varchi territoriali e questo ha permesso di rintracciare l’autovettura a Pianengo, nascosta in un garage. Il proprietario è un quarantenne di Pianengo. Sarà multato per 300 euro, oltre a dover pagare tutti i danni causati".

P.G.R.