Prova di soccorso "È stato un successo"

Spirito di squadra, numeri superiori a quelli previsti e tanto entusiasmo alla prova di soccorso extra provinciale di Sant’Angelo Lopdigiano. L’ha organizzata, tra venerdì e domenica, il locale gruppo di protezione civile diretto da Mario Cantoni, coordinatore del gruppo comunale, presidente del Comitato di coordinamento dei volontari di protezione civile di Lodi e vice presidente del Comitato volontari (che è una costola del Comitato di coordinamento). Ed è proprio Cantoni che domenica, al campo base del Cupolone santangiolino, ha accolto le autorità, a ringraziare tutti per gli sforzi profusi e dare un bilancio della riuscitissima iniziativa. "Abbiamo avuto 299 presenze, di cui 84 unità cinofile e ben 37 mezzi operativi in tutto" riassume. Ai saluti finali erano presenti tra gli altri il vicesindaco di Sant’Angelo Antonio Lucini, amministratori di Somaglia, Secugnago, Borgo San Giovanni, Turano, il consigliere provinciale delegato alla protezione civile Angelo Madonnini, il funzionario della Provincia Mara Caprio. "Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato, la segreteria, la cucina e in modo particolare il capo-campo Giuseppe Rapelli, per l’ottimo lavoro svolto anche al Cupolone" ha commentato Cantoni. Non sono mancati cinofili dalla Svizzera e da altri luoghi.

P.A.