Protezione civile in campo Allarme esondazione: è una prova di soccorso

di Paola Arensi

Dopo tre anni torna la maxi prova di soccorso di protezione civile di Sant’Angelo Lodigiano.

Si addestreranno 250 uomini, di cui 94 cinofili, chiamati al Cupolone, dove sarà allestito il campo base, il 10, 11,12 marzo. Mario Cantoni di Sant’Angelo, coordinatore del gruppo comunale, presidente del Comitato di coordinamento dei volontari di protezione civile di Lodi e vice presidente del Comitato volontari, che è una costola del Comitato di coordinamento, ricorda: "L’ultima prova di soccorso è stata svolta nel 2019 perché, l’anno successivo, eravamo pronti per marzo 2020, ma a febbraio è scoppiato il Covid".

Tre anni fa avevano partecipato 280 volontari, di cui 113 unità cinofile e il resto volontari generici dei gruppi di Centro Italia, Sardegna, Trentino, Veneto, Toscana,Liguria e ovviamente lodigiani (presenti 22 gruppi e associazioni lodigiani su 36). Nel Lodigiano oggi i gruppi di protezione civile si confermano 36 (5 associazioni, 31 sodalizi comunali) e contano 800 volontari.

Le unità cinofile che parteciperanno alle prove lavoreranno su 9 scenari, sparsi sul territorio, per la ricerca persona. L’addestramento con i cani avverrà a Sant’Angelo, Codogno e Senna Lodigiana. Poi ci sarà uno scenario idrogeologico a Graffignana e Sant’Angelo, alla cava Molina. Si aggiunge uno scenario di orienteering di 24 ore a Casaletto Lodigiano ( potrebbe essere proposto anche di notte).

"Non mancherà il classico taglio di piante e la messa in sicurezza del parchetto Wwf, di fianco all’ospedale Delmati, inutilizzato dalle scuole da anni, per la presenza di rami pericolanti. Quindi ci siamo presi in carico di sistemarlo, per farlo frequentare" prosegue Cantoni. Delle 94 unità cinofile alcune arrivano dalla Svizzera. Nel Lodigiano questi specialisti sono solo a Codogno e Sant’Angelo. Tutto si concluderà alle 12 della domenica, quando interverranno le autorità alle 10.30, con il discorso ufficiale del vicesindaco Antonio Lucini (dopo il commissariamento, l’amministrazione sarà in carica fino al 14 marzo).