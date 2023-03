Settanta sagome delle vittime di Cutro in piazza a Lodi per protesta

Lodi, 6 marzo 2023- Orsetti di peluche e trenini per bambini che non potranno mai più giocare, perché sono annegati in fondo al mare. Fiori per donne che non avranno mai la possibilità di riceverli.simboleggianti lenzuola bianche, che non hanno più il sogno di dare alla propria famiglia una vita migliore. E’ il forte messaggio, “carico di pathos e condiviso da diversi cittadini, rimasti al nostro gazebo solidale, in segno di sostegno e rispetto”, lanciato il 6 marzo 2023, in piazza Vittoria a Lodi, dal coordinamento "Il Lodigiano contro le discriminazioni". Da giorni, in città, si protesta controin merito alla“E’ inaccettabile si accusi di leggerezza, per essersi messi in mare, persone disperate in fuga da situazioni agghiaccianti. Così come lo è la politica italiana sull’immigrazione. Vogliamo le scuse ufficiali del ministro e le sue dimissioni. Lo deve alle vittime, in segno di rispetto. E sperando che Piantedosi capisca di aver profondamente sbagliato”. La protesta era stata preparata quando si pensava che, in giornata, proprio il ministro arrivasse a Lodi a inaugurare il nuovo posto di polizia dell’ospedale Maggiore. Avrebbe dovuto partecipare a un incontro istituzionale della Provincia di Lodi per il 30ennale dell’ente. Ma le sue dichiarazioni non sono passate inosservate e volontari, politici, attivisti e cittadini, hanno chiesto a gran voce si ritirasse l’invito al ministro. Alla fine è stato lui stesso a declinare, spiegando di aver avuto “inderogabili impegni parlamentari”, ma dando la propria disponibilità ad intervenire in futuro. Però, per il Coordinamento, a Lodi, ora, è soltanto il momento di pregare e di chiedere giustizia morale, in attesa la magistratura ricostruisca l’accaduto. “Dobbiamo pregare per chi, nel mare, aveva visto la speranza della salvezza e invece, ci è morto” hanno concluso al presidio, ricordando il drammatico fatto di cronaca dei giorni precedenti. Paola Arensi