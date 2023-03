Pronto soccorso devastato Il quarantenne resta in cella

Convalidato ieri mattina l’arresto di Ewhousoua Collins, il 40enne di nazionalità nigeriana, domiciliato in via Olevano (nella stessa cascina dove la scorsa settimana il suo connazionale Christian Ikogwe di 25 anni era stato pugnalato a morte da Antonio Canale, 46 anni, pluripregiudicato intervenuto a difendere la madre da una presunta aggressione), che domenica alle 6 ha devastato provocando danni per alcune migliaia di euro la zona del “triage“ all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano dove era stato ricoverato alcune ore prima in seguito ad una aggressione avvenuta nelle vicinanze della sua abitazione. Il giudice ha disposto a carico del quarantenne africano la misura della custodia in carcere con, per i primi trenta giorni, la sorveglianza psichiatrica. Le accuse a suo carico sono quelle di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio mentre al momento non sarebbe stata ancora depositata la querela dell’infermiere rimasto contuso nell’episodio.

"È ora che la Regione Lombardia e tutti gli organismi istituzionali prendano atto che i tempi sono maturi per ripristinare i presidi di polizia nelle ventiquattr’ore in ospedale – sostiene la Uil Fpl –. Non si deve aspettare che accada qualcosa di irreparabile: servono risposte concrete a tutela di medici, infermieri e personale sanitario che non esita a rischiare la propria incolumità per garantire quella dei pazienti". Umberto Zanichelli