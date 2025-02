Progetto Silver: "Cerchiamo nuovi volontari"

Il progetto Silver ha bisogno di volontari. Il programma è stato promosso dall’azienda speciale consortile servizi intercomunali insieme ad alcuni partner, tra cui la Fondazione Comunitaria di Lodi e la Fondazione Cariplo, per coinvolgere la popolazione nelle attività a favore degli over65. L’obiettivo è creare un albo di volontari per alcuni lavori di utilità quotidiana: piccole commissioni, appuntamenti medici, andare con loro a fare la spesa, bere un caffè e ascoltarli. Nessun requisito in particolare per candidarsi, solo empatia, desiderio di rendersi utili e flessibilità.

I volontari non avranno vincolo di orario e saranno seguiti dagli operatori che li sosterranno nella fase iniziale. Al momento il progetto ha già tre volontari, ma il numero degli anziani è sicuramente superiore e, dunque, bisogna trovare nuove forze fresche. Oltre a questo, possono mettere a disposizione le loro competenze per promuovere o collaborare ai laboratori arteterapia, floricultura, cucito e maglia, che vengono organizzati sui vari territori sia all’interno dei centri anziani che nei piccoli comuni. "A differenza di esperienze di volontariato tipiche, chi si impegna con Silver non deve aderire a un ente o a un’associazione, ma condividere gli obiettivi del progetto che punta a supportare gli anziani a domicilio sia in un’ottica di compagnia sia nel favorire un aiuto", spiega la project manager Cecilia Riva. Chiunque fosse interessato può telefonare al numero 380-7747623 oppure scrivere una mail all’indirizzo silver@ufficiodipiano.lodi. M.B.