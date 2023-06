Progetto "Compiti crescendo", sostegno alla didattica per i bambini extracomunitari

Extracomunitari a scuola? Arriva un aiuto per sostenerne la didattica. Ci ha pensato il Circolo San Gabriele per i 75 bambini che a settembre affronteranno l’inizio della primaria. Nasce il progetto “Compiti crescendo: accogliere, includere, sostenere“, realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo Griffini e il Comune nell’ambito del Bando Giovani promosso dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. La Fondazione mette a disposizione 2.700 euro ma, per ottenere il contributo, i promotori sono chiamati a partecipare alla raccolta fondi che scadrà il 12 luglio. La somma da raccogliere è di 810 euro, finora ne sono stati raccolti 100.

"Si sfruttano le risorse di Fondazione Cariplo – spiega Fondazione comunitaria – L’iniziativa prevede un post scuola all’oratorio Casa del Giovane per i bimbi della primaria. Obiettivo, accogliere e far integrare le giovani famiglie straniere facilitando il percorso scolastico dei loro figli". I bambini delle classi terze, quarte e quinte verranno seguiti tre volte a settimana da giovani volontari. Per gli alunni di prima elementare ci sarà un servizio di “aiuto compiti con la mamma“, che sarà invitata a partecipare attivamente alle lezioni e troverà un asilo per i fratellini, oltre ai mediatori linguistici.

P.A.