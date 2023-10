Lodi, prodotti di Halloween non conformi: sequestrati 14.600 articoli in un negozio

Lodi, 26 ottobre 2023 – Controlli di Halloween, scoperti in un negozio 14.600 articoli non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il blitz è stato messo a segno dalla guardia di finanza del comando provinciale di Lodi. I militari, dopo aver ispezionato un negozio della provincia di Lodi, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 14.600 prodotti. Articoli destinati alla vendita ma, per le fiamme gialle, risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

In particolare, nel corso della costante e capillare azione di controllo economico del territorio, portata avanti per la prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in materia di sicurezza dei prodotti e connesse violazioni del Codice del Consumo, nonché in previsione dell’imminente festa di Halloween, sono finiti nel mirino i grandi magazzini del territorio.

Ed è proprio qui che le forze dell'ordine hanno trovato i beni non sicuri, costituiti prevalentemente da prodotti riconducibili alla festa: maschere ed oggettistica varia, nonché materiali di ferramenta quali utensili, viti, spille e rondelle. Tali prodotti, infatti, sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette (quali il produttore o l’importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la realizzazione e le indicazioni in lingua italiana).

La presenza di tali informazioni, obbligatorie per la commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce al consumatore la necessaria conoscenza in merito al bene che sta acquistando e, soprattutto, la sicurezza per la salute nell’utilizzo del prodotto.

Al termine del controllo, i 14.631 prodotti non sicuri, di valore commerciale complessivo pari a circa 13.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e all’impresa responsabile, segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, è stata comminata una sanzione pecuniaria da stabilire, che va da un minimo di 1.032 ad un massimo di 103.292 euro.