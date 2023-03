Pro loco, il grande sconfitto: la vecchia guardia non è stata coerente

Il giorno dopo la conferma in seno al direttivo della Pro Loco di Enrico Alloni, il quale verrà quasi sicuramente eletto presidente nel nuovo consiglio che si riunirà sabato, la tensione non si è ancora allentata. Anzi, l’altro Alloni, Andrea (foto), che aveva risposto all’appello lanciato alcuni mesi fa dai vertici del sodalizio i quali avevano ribadito la volontà di farsi da parte col conseguente rischio di chiusura della sede, non ci sta: non è riuscito ad entrare nel nuovo consiglio e dei sette nomi che lo avrebbero appoggiato, solo uno è riuscito a farsi eleggere. Ora chiede chiarezza. "Si è voluto riproporre un gruppo dirigente che solo sei mesi fa aveva manifestato un’assoluta non ricandidabilità, lanciando un grido di aiuto per rischio chiusura – attacca –. E non sono mai state chiarite le ragioni del loro dietrofront. Solo a fronte della loro ricandidatura abbiamo capito che un vero rinnovamento sarebbe stato impossibile. Come potranno assicurare il rilancio"?