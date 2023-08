Preso con tre bancomat trafugati in due case

Deve rispondere del reato di ricettazione, ma indagini sono in corso anche sui furti e per accertare eventuali indebiti utilizzi delle carte di pagamento. Un 28enne senegalese, regolarmente residente a Voghera, è incappato in un controllo dei carabinieri all’ingresso e uscita dall’Autoporto, a fianco della stazione ferroviaria, in piazzale Guglielmo Marconi. Ed è stato trovato con tre bancomat intestati a altre persone, risultati parte del bottino di due diversi furti in casa messi a segno la scorsa settimana. È stato denunciato a piede libero per ricettazione. Ma il rinvenimento dei tre bancomat va a confluire nelle indagini sui due furti in abitazione per individuarne i responsabili. Accertamenti sono anche in corso per verificare se i bancomat siano stati indebitamente utilizzati per pagamenti o prelievi di contanti prima di essere bloccate dai proprietari. Aver intercettato il senegalese da denunciare è tra i risultati dei controlli, che proseguono, disposti dalla Compagnia dei carabinieri di Voghera nelle zone più sensibili della città iriense, sia per degrado sia per criminalità.

S.Z.