Presidio solidale in piazza Lenzuola, fiori e peluche "Basta morti in mare"

di Paola Arensi

Partecipazione e commozione, ieri pomeriggio, in piazza del popolo, al presidio organizzato dal coordinamento “Il Lodigiano contro le discriminazioni“. Iniziativa nata per chiedere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi scuse ufficiali e dimissioni, a nome e per rispetto delle vittime della strage di Cutro. Inizialmente l’ex prefetto di Lodi avrebbe dovuto essere in città per inaugurare il posto di polizia in ospedale e partecipare a un convegno organizzato in occasione del trentennale della Provincia di Lodi. È però saltato tutto per "sopraggiunti impegni parlamentari" annunciati dopo che in città si erano sollevate contestazioni. "Il ministro ha praticamente accusato di irresponsabilità le settanta vittime del naufragio, dimenticando che stavano scappando dalla disperazione – hanno ribadito l’ex consigliere provinciale Emanuele Maffi e l’attivista Michela Sfondrini, insieme a altri manifestanti –. Diciamo basta alle morti in mare. Chiedimo le dimissioni del ministro e rifiutiamo razzismo, cinismo e xenofobia". A terra, lungo tutta la piazza, c’erano stesi 70 fogli bianchi, simboleggianti lenzuola, con disegnate le sagome delle persone che hanno perso la vita in mare. Sopra sono stati posizionati libri che parlano di rispetto e accoglienza e peluche. Ma anche fiori colorati, simbolo di speranza, e giocattoli. Rappresentavano le vittime della tragedia, il dolore per i bambini annegati insieme ai genitori e l’incredulità nello scoprire che nel 2023 accadono ancora cose del genere. In tanti, in segno di rispetto e per conoscere meglio la protesta, si sono avvicinati, in modo composto.

"Siamo qui in circa cinquanta – ha affermato Enrico Bosani, portavoce del coordinamento – e c’è pathos: come ha colpito la morte di queste persone, oggi colpisce molto vedere le vittime rappresentate da queste sagome. Ribadiamo la nostra richiesta di cambiamento e di dimissioni affinché situazioni simili non si ripetano". Hanno preso la parola diverse persone di vari sodalizi e realtà locali. Tra loro Massimo Gatti di Anpi provinciale, una referente di Banca etica del Lodigiano, Peppo Castelvecchio della comunità Pellicano, la consigliera comunale Silvana Cesani e l’assessore Mariarosa De Vecchi.