"Sono una rappresentante di tutti i medici, infermieri, operatori sanitari, Oss che hanno lavorato tantissimo e dato l’anima per tenere sotto controllo questo virus e curare le migliaia di persone affette dalla malattia. Quello del 2021 sarà un inizio anno all’insegna della speranza, perché siamo in attesa del vaccino che io farò per prima perché è uno strumento importante per contrastare questo virus". Queste le parole pronunciate dall’anestesista Annalisa Malara (nella foto) che ieri mattina, a Palazzo Lombardia, ha ricevuto il premio “Rosa Camuna“. Con lei doveva ricevere il massimo riconoscimento regionale anche Laura Ricevuti, il medico che con la dottoressa Malara il 20 febbraio scorso diagnosticò il Covid-19 nello stesso ospedale. La dottoressa Ricevuti però era assente alla cerimonia per impegni di lavoro. Da parte del Governatore Attilio Fontana è stato espresso "un ringraziamento e un doveroso riconoscimento a tutto il nostro apparato sanitario che impegnato nella pandemia". L’anestesista da due mesi sta lavorando nell’ospedale della Fiera di Milano. "Lavorare coi colleghi del Policlinico — ha affermato Malara – mi sta arricchendo, perché sono degli straordinari professionisti, e sto crescendo molto". C.D.

