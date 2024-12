Premio Pusterla. Cinque i prescelti

È stata decisa ed approvata la griglia dei nominativi a cui verrà assegnato il Premio Pusterla che il Comune di Casalpusterlengo ogni anno conferisce ai propri cittadini benemeriti. La Giunta ha infatti “licenziato“ la lista dei nomi che sarà letta il 21 dicembre durante una cerimonia in teatro comunale con inizio alle 10. I premiati saranno cinque: Francesco Bassi, alla memoria, per tantissimi anni volontario a fianco degli ultimi in Italia, soprattutto con Fratel Ettore alla Stazione Centrale di Milano, e all’estero, scomparso nel marzo 2023, Angelo Foletti, presidente dell’Auser di Zorlesco che ha guidato l’associazione in modo esemplare in anni difficili, Guido Mori, alla memoria, impegnato nella vita politica cittadina e imprenditoriale, Casimiro Carniti, storico presidente Avis e segretario dell’associazione culturale La Rima e il cavalier Gino Beretta, imprenditore nel settore auto, cavaliere del lavoro e impegnato per anni anche come promotore del ciclismo.