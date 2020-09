Lodi, 21 settembre 2020 - Un mese gratuito di corso di inglese, un pacchetto di 8 sedute presso un centro benessere, un kit per la bicicletta: è il pacchetto premio predisposto dall’Asst di Lodi e che verrà donato agli 8 dipendenti, estratti a sorte, tra coloro che parteciparanno al “Bike to work“, nella giornata nazionale di sensibilizzazione di martedì. Per partecipare i dipendenti dell’Asst dovranno recarsi al lavoro in bicicletta e poi farsi un selfie con la bici davanti al luogo di lavoro, inviando poi lo scatto all’indirizzo designato.

© Riproduzione riservata