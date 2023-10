Premiati i benemeriti. Cittadinanza onoraria al fotoreporter Rocca

Il tempo di sagra è anche tempo di consegna delle benemerenze per coloro che si sono distinti in diversi settori: ieri pomeriggio, in Villa Trecchi a Maleo, nel contesto degli eventi programmati per la festa patronale di San Sulpizio, sono stati consegnati i premi per i meritevoli durante la seduta di Consiglio comunale convocata in via straordinaria: Desiré Di Blasi, Enea e Paolo Anselmi hanno ricevuto il riconoscimento civico per essersi impegnati ad aiutare e soccorrere la popolazione romagnola dopo l’alluvione avvenuta a metà del maggio scorso. Maria Luisa Vigevano, storica infermiera e volontaria con il gruppo Unitalsi, scomparsa lo scorso 17 settembre, è stata insignita alla memoria mentre la benemerenza è stata assegnata pure a Renato Boccotti, presidente del Gruppo ciclistico malerino da oltre 50 anni e ad Anthony Berni, titolare dell’azienda Berni motori, operativa da 40 anni. Inoltre, è stato insignito della cittadinanza onoraria il fotoreporter Giuseppe Rocca residente a Cavacurta, vero e proprio cultore dell’immagine ed amante del territorio che immortala ormai da diversi decenni. Infine, consegnate pure due borse di studio per il merito scolastico a due alunne, Giorgia Scrigna e Anna Soldati.

Mario Borra