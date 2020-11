Lodi, 16 novembre 2020 - Sono i cittadini residenti nel Lodigiano, prima zona rossa d'Italia a febbraio, a sperimentare il 'Progetto Lodi' varato questa mattina nella centrale operativa della Prefettura e destinato ad integrarsi coi servizi sociosanitari esistenti a livello territoriale, facendo in particolare da raccordo tra persone con sintomi da Covid, medici di Medicina Generale (Mmg) e Centrale di Sorveglianza dell'Asst che ha già monitora i contagiati che non necessitano di ricovero.

Coloro che, manifestando sintomi correlati al coronavirus, non riuscissero a rintracciare nell'immediato il proprio medico di base potranno chiamare il numero unico di Guardia medica 116117. Dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, dieci nuovi medici neolaureati, risponderanno dalle sede del Palazzo del Governo di corso Umberto, raccogliendo in una scheda anamnestica i dati del richiedente. La cartella sarà poi inviata allo stesso Mmg oppure, in caso di sintomatologia riconducibile al Covid, alla Centrale di sorveglianza Asst, la quale attiva degli interventi e informa il Mmg.

La 'consolle medica' che usa la stessa piattaforma di Areu (Servizio di emergena urgenza del 112), prima del genere in Italia, è stata attivata grazie ad una collaborazione tra Prefettura di Lodi, Regione Lombardia, Areu Lombardia, Asst di Lodi, Ats Città Metropolitana, Ordine dei Medici di Lodi.

"Da febbraio ad oggi abbiamo avuto 300 mila casi sospetti di Covid segnalati dai Mmg - ha sottolineato Walter Bergamaschi, direttore generale Ats Città Metropolitana -. Questo servizi aiuta i medici e garantisce la miglior cura ai pazienti, innestandosi in un'organizzazione esistente". "E' un servizio che, oltre a inquadrare il problema, consentirà una tracciatura delle richieste" - ha sottolineato Alberto Zoli, direttore di Areu Lombardia. "In questo modo il paziente non è mai solo e le telefonate vengono filtrate, evitando il sovraccarico sui Mmg - ha rimarcato il direttore generale di Asst Lodi, Salvatore Gioia. "Abbiamo circa 70-90 chiamate al giorno, più messaggi di whatsapp ed email - ha aggiunto Massimo Vajani, presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi -. Avere un filtro permetterà a tutti di intervenire in tempi più rapidi".

"L'auspicio, con questo progetto, è anche alleggerire i pronto soccorso - ha dichiarato il prefetto Marcello Cardona, che ha fatto gli onori di casa -. E' prevista in futuro, in base alle necessità legate agli sviluppi della pandemia, la presenza in sala operativa anche di un operatore di protezione civile". Per questo è intervenuto stamane a Lodi anche l'assessore regionale Pietro Foroni, mentre il Governatore Attilio Fontana ha inviato un video messaggio, in cui ha parlato del Progetto Lodi come di "esempio virtuoso", di "un modello innovativo" che "significativamente si sviluppa proprio dal Lodigiano".