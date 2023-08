Portato a termine lo sgombero del Gerundio

CASTELLEONE (Cremona)

Ieri all’alba è cominciato lo sgombero del condominio Gerundio di via Sgazzini, occupato da sei nuclei familiari per un totale di 34 persone, tra le quali venti minori. Lo sgombero, portato a termine nelle prime ore della mattinata, si è svolto serenamente: tutti gli occupanti hanno trovato altre case autonomamente o tramite il Comune, che ha rivolto particolare cura nei confronti dei minori disponendo interventi di aiuto, assistenza e tutela a favore delle famiglie interessate garantendo, in primo luogo, il loro diritto al passaggio da casa a casa. Alcuni nuclei familiari avevano già spontaneamente lasciato l’immobile nei giorni scorsi. Per garantire il regolare svolgimento dello sgombero sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici, disposti dalla Prefettura ed effettuati dal Comune cui hanno preso parte anche vigili del fuoco, Ats Val Padana e carabinieri, da cui è emersa la situazione caseggiato, fatiscente e insalubre. Le operazioni di sgombero hanno visto il coinvolgimento della polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del Servizio sanitario, dei dipendenti del Comune, dell’Ufficio tecnico, dei Servizi sociali e della Polizia locale.

"L’esito positivo dell’operazione conferma che la strategica risposta d’insieme da parte delle istituzioni in tema di occupazioni arbitrarie di immobili consente di ripristinare, sul territorio, sicurezza, legalità e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle regole del vivere civile", il commento del prefetto Corrado Conforto Galli.

P.G.R.