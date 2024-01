Ponte di via Cadorna da chiudere per un anno. L’opposizione attacca il soprintendente

Il soprintendente Gabriele Barucca afferma che un ponte nuovo costerebbe il triplo di quanto si spenderà per gli interventi di sistemazione. "Chissà da dove prende i dati il soprintendente – ribadiscono gli esponti di opposizione di Lega, Italia Viva e Forza Italia – visto che non più tardi di due settimane fa il sindaco ha parlato di un costo doppio rispetto ai due milioni previsti. E si spinge oltre perché arriva a sostenere che la costruzione di un nuovo ponte in via Cadorna porterebbe via tre anni di lavoro. Può darsi, ma un nuovo ponte si costruisce da un’altra parte e poi lo si porta lì, come hanno fatto coi vari pezzi del viadotto di Genova. E nel frattempo si passa su un ponte provvisorio che non intralcia la circolazione, al massimo la rallenta. Infine sulla durata dei ponti in cemento armato, il progetto di quelli costruiti il secolo scorso parla di tenuta di cent’anni. Il ponte di via Cadorna fu aperto nel 1902".

E ancora. "Allora i ponti romani? Quelli resistono ancora, ma non pensiamo che vengano sottoposti a un traffico così intenso come un normale ponte carrabile moderno. E oggi i ponti si fanno in acciaio, Renzo Piano docet". Le dichiarazioni del soprintendente suscitano anche la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Giovanni De Grazia. "Il soprintendente Barucca sul ponte afferma che negli anni è mancata la manutenzione... Di chi è quindi la colpa? Chi ha governato Crema negli ultimi anni? I sindaci che si sono succeduti dal 1997 al 2024, tranne l’Amministrazione Bruttomesso dal 2007 al 2012, sono targati sinistra: Ceravolo, Bonaldi, Bergamaschi. Qualcuno ha il coraggio di ammettere le responsabilità?".P.G.R.