Pieve Fissiraga (Lodi), 13 agosto 2019 - "Lanciamo un appello per chiedere aiuto: la tromba d'aria di lunedì sera, infatti, ha abbattuto degli alberi che hanno distrutto i recinti dei box dove una 30ina di cani si trovavano a sgambare. Per miracolo nessun animale è rimasto ferito. Ma abbiamo bisogno di volontari per ripulire, ricostruire, per adottare i cani o anche solo per portarli a passeggio". La richiesta viene da Barbara Oteri dell'associazione Canili Milano che gestisce il canile 'La Castagnina'.

"Siamo un canile rifugio privato e per questo non abbiamo alcuna sovvenzione, neanche dal Comune. I Vigili del fuoco non sono potuti intervenire a causa delle innumerevoli chiamate ricevute da tutto il territorio: inoltre i nostri danni erano interni alla struttura. Con l'aiuto di amici stiamo tagliando gli alberi per cercare di rimuoverli. Il problema maggiore però, sarà quello di ricostruire le recinzioni: ci rivolgiamo a chi sia in grado di montarle e voglia aiutarci. I cani, per fortuna, nonostante sia stata abbattuta anche la recinzione perimetrale, non sono scappati, né si sono azzuffati tra loro. Li abbiamo recuperati tutti. Ma, finché non ripristiniamo i recinti, abbiamo bisogno anche solo di chi li porti a fare una passeggiata. L'ideale sarebbe darne presto una decina in adozione: alcuni sono anche di razza, tutti sono stati abbandonati". Chi volesse dare una mano può chiamare il 338-8360753 o visitare il sito www.canilimilano.it.