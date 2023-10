Pieve Fissiraga, fiammata mentre apre l'autocisterna: operaio ustionato. Poi, perde l’equilibrio e cade da 2 metri

Pieve Fissiraga (Lodi), 16 ottobre 2023 - Apre il boccaporto dell’autocisterna ma, per una reazione improvvisa, si ustiona con una fiammata e cade da due metri di altezza.

Paura, alle 11.30 di questa mattin, in via Tavernelle 19. Un camionista si trovava presso una ditta del posto quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dell’Agenzia di tutela della salute e dei carabinieri della compagnia di Lodi, avrebbe aperto il boccaporto superiore della propria cisterna. E’ accaduto prima della fase di carico del veicolo, adibito al trasporto di olio lubrificante. All’apertura dello sportello, sarebbe partita una fiammata, per cause da chiarire, che ha purtroppo colpito l’uomo.

Il malcapitato ha quindi accusato una ustione a un braccio e al viso ed è stato sbalzato, fino a cadere a terra, da un’altezza di circa due metri. Non preoccuperebbe tanto la caduta, per la quale avrebbe riportato per fortuna traumi lievi, quanto le conseguenze dell’ustione da liquidi e vapori bollenti subita.

Fortunatamente, comunque, il malcapitato, un uomo di 44 anni, non correrebbe pericolo di vita. E’ stato soccorso dall’automedica di Lodi e dagli operatori della Croce rossa di Lodi che, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano per un intervento più approfondito. Sul posto sono presto arrivati anche gli esperti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autoscala, per mettere in sicurezza la cisterna e l’area.