Lodi, picchiata e rapinata nell'ascensore di casa: arrestato un 40enne di Monza

Lodi, 30 giugno 2023 - Anziana bloccata e rapinata in ascensore con violenza, arrestato un quarantenne della provincia di Monza.

Svolta nelle indagini della squadra mobile di Lodi su un fatto avvenuto, il 25 maggio 2023, in un palazzo di Lodi. Un 40enne, noto alle forze dell’ordine, residente in provincia di Monza, è finito in manette dopo un mese ed è accusato di aver rapinato una donna anziana in modo efferato.

La vittima era stata raggiunta dentro un ascensore condominiale ed una volta all’altezza del terzo piano dello stabile, al momento dell’apertura delle porte, era stata aggredita con violenza. Il bandito l’aveva fatta cadere a terra, per poi strapparle la catenina in oro che indossava al collo, dopo aver tirato diverse volte con forza, tanto da averle procurato escoriazioni al collo e lesioni personali, tra cui la frattura di un piede. Ferite che i medici del pronto soccorso hanno giudicato guaribili in 51 giorni. A quel punto il malfattore ha lasciato il condominio, camminando rapidamente in via Zalli, per uscire dalla città.

Fortunatamente la donna è riuscita a descrivere l’uomo alla squadra mobile, prontamente intervenuta per avviare i dovuti accertamenti. La lodigiana ha anche descritto il percorso fatto a piedi per rincasare dopo aver svolto alcune commissioni ed è proprio lungo questo itinerario che gli investigatori hanno acquisto filmati degli impianti della videosorveglianza cittadina. Le immagini hanno quindi fornito il viso del presunto rapinatore, che è stato così identificato.

Da qui l’accusa rivolta a un pluripregiudicato residente in provincia di Monza, con precedenti specifici e tutt’ora destinatario di una misura alternativa alla carcerazione, per un fatto analogo a quello contestato a Lodi. L’autorità giudiziaria ne ha quindi disposto la perquisizione domiciliare, dove la polizia ha trovato l’abbigliamento che l’uomo avrebbe indossato in occasione della rapina lodigiana.

Per la squadra mobile si sarebbe trattato di un evento pianificato, iniziato con l’individuazione della vittima e il pedinamento della stessa fino al luogo di residenza. L’attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, è stata pienamente accolta dal Tribunale di Lodi, che ha emesso, a carico dell’indagato, la misura della custodia cautelare in carcere.