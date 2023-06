Pia Zirpolo dona 4 TV all'Ospedale Maggiore di Lodi

Pia Zirpolo, ex dipendente dell’Asst di Lodi, a titolo personale, per il suo legame con l’Ospedale Maggiore, ha acquistato e donato quattro televisori. Tre sono stati posizionati nel Pronto soccorso adulti. Uno sarà messo in quello pediatrico appena sarà aperto. Tutti gli intervenuti alla consegna – il dg di Asst Salvatore Goia, il sindaco Andrea Furegato, il direttore del Pronto soccorso Stefano Paglia – hanno manifestato gratitudine: "C’era l’esigenza che qualcosa, soprattutto in luoghi con lunga e complicata attesa, rendesse più gradevole la permanenza. Anche per ridurre l’aggressività nei confronti degli operatori. Non è una donazione superflua o un bene voluttuoso, ma qualcosa che rientra in un progetto più ampio che stiamo portando avanti, cioè l’umanizzazione degli spazi del Pronto soccorso".

P.A.