Petardo-fumogeno nel lavandino, derubato un novantunenne

Fanno scoppiare un petardo-fumogeno nel lavandino per distrarre la vittima ed impossessarsi dei soldi: ennesima truffa, ieri, attorno alle 11, in via Ninzolaio alla frazione Triulza di Codogno. Vittima un 91enne, che abita da solo, e che è rimasto purtroppo “intrappolato“ nella rete di truffatori senza scrupoli che, ormai da giorni, hanno messo la città sotto scacco.

Ieri alla frazione Triulza non si parlava d’altro: secondo quanto appreso, sembra che uno dei due malviventi abbia suonato alla porta della casa di cortile dell’uomo, spacciandosi come tecnico di una società idrica mentre il complice attendeva in auto nelle vicinanze. Il truffatore è riuscito a entrare nell’abitazione e, dopo aver aperto il rubinetto per far finta di sincerarsi che tutto fosse a posto, ha fatto scoppiare una specie di petardo nel lavabo per cercare di far intendere che ci fossero invece problemi nelle condutture. Il ladro è riuscito, alla fine, a rubare il portafoglio, contenente qualche centinaio di euro, e un orologio. Sembra che i banditi abbiano cercato di entrare in altre case, suonando il campanello, ma hanno poi rinunciato.

Solo alcuni giorni fa era andato in scena un colpo “fotocopia“ in viale Zara, sempre a Codogno, con una coppia di 80 e 77 anni derubata di oro ed una delle fedi nuziali dopo aver fatto scoppiare un petardo. In precedenza derubato da truffatori anche un ultra ottantenne residente nella zona di via Adda: i ladri avevano svuotato la cassaforte. A Borghetto Lodigiano invece ieri, F.C. di 70 anni, residente nella frazione Casoni, si è vista suonare alla porta da due presunti tecnici dell’acqua che in realtà erano malviventi. "Buongiorno, faccio una verifica sui nominativi chiamando i carabinieri" gli ha detto la signora dopo aver eseguito lezioni anti-truffa dei carabinieri. Ma i due impostori hanno preferito fuggire. Paola Arensi

Mario Borra