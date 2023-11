Lodi, non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex: ammonito 40enne milanese

Lodi, 27 novembre 2023 – Dopo mesi di vessazioni, una donna segnala l’ex fidanzato. L’uomo non accetta la fine della loro relazione e il Questore di Lodi lo ammonisce per atti persecutori. La richiesta di aiuto alla polizia è arrivata da una donna di 35 anni, italiana, residente in un comune del Nord Lodigiano. Secondo i suoi racconti e i riscontri degli investigatori, l’ex fidanzato 40enne, italiano, residente a Milano, non ha mai accettato la fine della loro storia.

C’è stato anche un recente intervento della dalla squadra volante della Questura, nel Comune di residenza della donna, proprio perché l’interessato stava vessando la vittima. L’uomo ha quindi ricevuto un ammonimento dal questore di Lodi per atti persecutori ed è stato così messo in guardia: gli è stato reso noto che le forze dell’ordine sono consapevoli del rischio di reiterazione del reato. Gli inquirenti lo ritengono essere una “persona socialmente pericolosa, pregiudicata per reati in materia di stupefacenti, nonché assiduo consumatore di cocaina” e spiegano che l’interessato “ha continuato a molestare per via telematica la vittima”, nonostante il suo diniego. Questo anche mentre veniva formalizzato il provvedimento.

Considerata la gravità della situazione in corso, la Questura ha agito in via d’urgenza, abbreviando al massimo la conclusione dell’iter e predisponendo l’immediata notifica dell’ammonimento in questione a cura un di un ufficiale di pubblica sicurezza della Questura di Milano. La celerità dell’intervento, possibile anche grazie alla stretta collaborazione tra le Questura interessate, ha consentito di placare le condotte persecutorie ed evitare una possibile escalation.