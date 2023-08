Per Mta via libera a Fombio E arriva un altro sviluppo

Il piano attuativo presentato dal colosso codognese di componentistica per auto Mta incassa il no all’assoggettamento alla valutazione ambientale. Ulteriore passo in avanti per l’iter che prevede la realizzazione, a Fombio, di un complesso di edifici tra cui un magazzino che si estenderà per 3.900 metri quadrati. Una parte della costruzione, quasi 800 metri quadrati, consisterà in un hub automatizzato e robotizzato alto più di 20 metri.

Inoltre è stato acceso il disco verde a Guardamiglio a un altro piano attuativo con destinazione produttiva, terziario, ricettiva e commerciale che coinvolgerà un´area agricola a prato all´incrocio tra la via Emilia e l’A1 nella parte Nord-Est del paese. Il comparto si estende per oltre 34mila metri quadrati mentre il corpo di fabbrica sarà di 12mila metri quadrati con un’altezza tra i 13 e 15 metri.

Vi saranno duemila metri quadrati di posteggio e 2.300 di verde a mo’ di mitigazione ambientale. Il Comune beneficerà di 300mila euro tra oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti. M.B.