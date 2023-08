Per la Lomellina una rete ciclopedonale A chiedere il collegamento, cinque piccoli centri che gravitano attorno a Mortara

Migliorare i collegamenti ciclopedonali tra Mortara e i piccoli centri che gravitano attorno alla seconda città della Lomellina. E sono proprio Olevano, Castello d’Agogna, Parona e Cilavegna a chiedere un progetto comune per la mobilità leggera e sostenibile da presentare, per il finanziamento, all’Area Interna in fase di costituzione. Si tratta di una vera e propria esigenza di collegamento. Tra Olevano e Mortara, ad esempio, scorrono la circonvallazione e un tratto della Provinciale 57 che rappresentano un vero ostacolo.

Oggi i ciclisti che si muovono lungo quella direttrice sono costretti a un lunghissimo tragitto a causa del divieto di svolta dovendo affrontare, oltre alla Provinciale, anche il passaggio lungo la Statale 494 tornata sotto il diretto controllo di Anas.

"Il nostro auspicio – commenta il sindaco di Olevano, Luca Mondin – è che venga realizzato un progetto comune da presentare all’Area Interna in grado di garantire la sicurezza dei ciclisti. Tra l’altro, considerato che a settembre inizieranno i lavori al ponte, il flusso di biciclette crescerà in modo significativo".

Dal sindaco di Castello d’Agogna William Grivel (nella foto), arriva la proposta di utilizzare anche le strade del polo logistico di Mortara per perfezionare il collegamento. Discorso ancora diverso invece per il Comune di Parona, che è già collegato a Mortara grazie alla ciclabile che transita nelle immediate vicinanze del cimitero, e vorrebbe allungare il tracciato sino a Cilavegna. Si verrebbe così a creare una rete di collegamenti ciclopedonali a supporto di una vasta porzione della Lomellina.

