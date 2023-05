Pellegrini del gruppo “Disabili in corsa“ ospitati nella Grangia

Il 30 aprile e il Primo maggio accoglienza speciale a Orio Litta sulla Via Francigena. Il sindaco Francesco Ferrari, il presidente della Pro Loco Gianfranco Boriani e l’hospitaliera Graziella Paron, hanno ospitato alla Grangia Benedettina, ostello dei pellegrini, un gruppo di 17 romei dell’Associazione “Disabili in corsa odv“ di Romano di Lombardia (Bergamo). Erano accompagnati dal loro presidente Michele Pavan. "Il folto gruppo è partito da Pontremoli il 24 aprile e sta percorrendo la Via Francigena, da sud verso nord, per arrivare il 6 maggio a Santhià – spiega Ferrari –. Come sempre, l’accoglienza è stata molto apprezzata da tutti i componenti del gruppo". P.A.