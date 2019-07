Lodi, 9 luglio 2019 - La decisione del tribunale del Riesame dovrebbe arrivare il 19 luglio. Ai giudici ha chiesto una misura cautelare «meno pesante» della detenzione in carcere il presunto pedofilo di 48 anni arrestato il 17 giugno dopo un’indagine dei carabinieri e della procura di Milano.

L’uomo, residente nel Lodigiano, disoccupato e incensurato, affetto da problemi psicologici (che però non sarebbero direttamente connessi con la sua condotta), è accusato di violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico per aver adescato e abusato di tre minorenni tra gli 11 e i 13 anni. Ad attendere fiducioso è l’avvocato Lorenzo Tornielli che difende il 48enne dalle pesantissime accuse. «Abbiamo presentato l’istanza al Riesame e aspettiamo di valutare i documenti che ha raccolto l’accusa - spiega il legale -. L’udienza è fissata per il 19 luglio davanti ai giudici del Riesame. Mentre il 12 luglio andremo in procura a Milano. L’obiettivo è chiedere una misura cautelare meno pesante. Il mio assistito è un invalido totale ed è una persona che soffre di claustrofobia e agorafobia>. Le indagini della procura di Milano, curate direttamente dal pm Alessia Menegazzo (da poco si è trasferita negli uffici di via Freguglia dopo 4 anni alla procura di Lodi) potrebbe avere fatto molte più vittime delle tre ragazzine che hanno raccontato l’orrore. Serviranno settimane per ricostruire quante bambine l’uomo aveva scelto come vittime. Gli investigatori descrivono una ragnatela virtuale ma dalle conseguenze tremendamente reali quella tessuta dall’uomo di 48 anni che utilizzava in modo criminale Whatsapp e che grazie a un profilo falso da “bambina” ha abusato per anni di minorenni.

La sua torbida attività sarebbe molto ampia. Il 48enne, infatti, che si celava sotto il profilo di “Giulia”, una inesistente teenager cattiva e minacciosa, con persistenti e complesse relazioni fatte di messaggini, è riuscito a soggiogare delle 12enni e ad abusarne fino a quando ha commesso un errore ed è stato scoperto. L’uomo ha anche filmato le violenze, avvenute nell’appartamento dove abita. Non soddisfatto, minacciava le bambine anche di pubblicare video e foto online se non avessero soddisfatto le sue richieste. Proprio da uno scatto in pose intime di una ragazzina, apparso su un social network, erano partite le indagini che hanno poi portato all’arresto del pedofilo.